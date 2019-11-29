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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Почему? В Госагентстве охраны окружающей среды кадровая текучка

Парламентская фракция СДПК обсуждает экологическую ситуацию в стране и в Бишкеке в частности.

Нардеп Альфия Самигуллина интересуется, почему в Госагентстве охраны окружающей среды такая текучка и как так получается, что уволенные сотрудники выигрывают суды. «У вас слабый юрист или вы не соблюдаете процедуру увольнения? В чем дело?» — спросила она.

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Выяснилось, что увольняют за дело, но юристы действительно подводят. В профильном ведомстве добавили, что все 127 нарушений, на которые указывает Генпрокуратура, допустило прежнее руководство. 

После обсуждения кадровой политики вернулись к смогу. Альфия Самигуллина отметила, что пока в профильном ведомстве не признают, что мелкодисперсные частицы PM 2.5, диоксид азота, оксид азота и другие превышают допустимую норму и нам грозит экокатастрофа, грантов на улучшение госагентство не получит и дополнительных дотаций тоже. 

Чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные счетчиков экологов. Но предоставить собственные данные, особенно в режиме онлайн, и вовсе не могут.
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