11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент

Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент (Узбекистан) для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В повестку дня включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Ибрагим Жунусов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в городе Нур-Султане (Казахстан).
Ссылка:
просмотров: 2622
Версия для печати
Материалы по теме
Отказаться от власти. Как Сооронбаю Жээнбекову остаться в истории реформатором
Третья встреча глав стран Центральной Азии пройдет в Кыргызстане
Президенты Кыргызстана и Узбекистана наметили совместные планы
Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и саммит ОДКБ
Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудили вопросы границ
Кыргызстан и Казахстан планируют довести товарооборот до $1 миллиарда
Визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Подписаны девять документов
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Казахстаном
Сооронбай Жээнбеков: Переговоры с Казахстаном прошли в духе взаимопонимания
Началась встреча президентов Кыргызстана и Казахстана в узком формате
Популярные новости
Декларационная кампания&nbsp;&mdash; 2018. У&nbsp;Эльвиры Сурабалдиевой нет ни&nbsp;жилья, ни&nbsp;машины Декларационная кампания — 2018. У Эльвиры Сурабалдиевой нет ни жилья, ни машины
Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в&nbsp;истории Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в истории
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 ноября
На&nbsp;время секретной поездки в&nbsp;Афганистан у&nbsp;Дональда Трампа забрали телефон На время секретной поездки в Афганистан у Дональда Трампа забрали телефон
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
4 декабря, среда
11:26
На 1,3 миллиарда сомов выявлено нарушений в бюджете Бишкека На 1,3 миллиарда сомов выявлено нарушений в бюджете Биш...
11:11
Только половина трудоспособного населения КР отчисляет социальные выплаты
11:11
Арест Афтандила Жоробекова. Генсека ООН уведомили о давлении ГКНБ на блогера
10:40
В России открыто продаются паспорта КР, заявляет депутат. ГРС требует фактов
10:34
Выборы-2020. ЦИК напоминает о сроках регистрации/перерегистрации партий