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Власть

Покайтесь и идите. Еще один депутат предлагает премьеру уйти в отставку

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов вслед за коллегой Исхаком Масалиевым предлагает отправить в отставку правительство страны.

По его словам, сегодня нардепы обсуждают во втором и третьем чтениях проект бюджета на 2020 год и прогноз на 2021-й. Мало того, что он неисполним, в документе содержится и некорректная информация.

«Главная угроза экономике — это большой уровень теневой экономики. Из-за контрабанды бюджет теряет ежегодно сотни миллионов долларов. Каждая третья пачка сигарет — контрабанда, каждый четвертый литр бензина — контрабанда. Это же миллионы долларов. Вы вчера посадили в СИЗО молодого блогера, который критиковал контрабанду, а почему не сажаете контрабандистов, которые наносят стране ущерб на $500 миллионов в год? Слабо это сделать? Как вы после этого надеетесь на народную любовь? Как вы не можете понять, что аресты и репрессии только создадут накал протестного настроения и взрывоопасную ситуацию. Если не можете победить контрабанду, то уйдите и покайтесь. Не мучайте ни себя ни народ», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Ежегодно бюджет недополучает от теневой экономики 48 миллиардов сомов. Эта сумма оседает в карманах коррумпированных чиновников. Львиную долю теневой экономики занимает контрабанда. 

Алмамбет Шыкмаматов

Ранее об отставке говорил нардеп Исхак Масалиев. С критикой в адрес премьера выступила и член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко. Она сказала, что параметры бюджета на 2020 год неисполнимы и принимать его нельзя. 

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.  
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