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Власть

Мухаммедкалыя Абылгазиева депутат призывает подать в отставку

Исхак Масалиев призывает премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева подать в отставку. Об этом депутат Жогорку Кенеша заявил сегодня в ходе обсуждения бюджета на 2020 год и прогноза на 2021-й.

По словам нардепа, правительство не исполнило бюджет за 2018 год. Недопоступления по таможенным и налоговым сборам составили 6 миллиардов сомов.

«По закону, если правительство не может исполнить бюджет, оно должно уйти. Я предлагал своим коллегам объявить вотум недоверия кабмину, но меня не поддержали», — сказал Исхак Масалиев.

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Ранее, отметим, с критикой в адрес премьера выступила член фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко. Она сказала, что параметры бюджета на 2020 год неисполнимы и принимать его нельзя. 

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП. 
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