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Власть

Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и саммит ОДКБ

Фото пресс-службы Кремля. Встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова в Кремле

По завершении саммита ОДКБ в Бишкеке президенты России Владимир Путин и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провели двустороннюю встречу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наши отношения приобрели активную динамику, взаимодействие — по всем направлениям. Убежден, наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться в духе союзничества и стратегического партнерства», — заявил глава Кыргызстана.

Владимир Путин поблагодарил главу Кыргызстана «за то, что вы сделали в течение года для развития ОДКБ как председатели этой нашей региональной и, на мой взгляд, очень важной организации».

Что касается двусторонних отношений, то они тоже развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем в полном объеме качество наших отношений.

Владимир Путин

«Это качество отличается истинным стратегическим партнерством, можно сказать, союзничеством, и это отражается во всех сферах. В межгосударственных, политических отношениях. Мы сотрудничаем на международной арене очень активно, мы вам благодарны за поддержку целого ряда наших инициатив в ООН, на других площадках», — отметил глава России.

«Что касается экономики, то Россия — один из лидеров в этом отношении в контактах с Кыргызстаном. В 2018 году у нас товарооборот вырос более чем на 17 процентов. При этом, что характерно и что для Кыргызстана является безусловным плюсом, ваш экспорт в Россию — для нас импорт — вырос на 22 процента. То есть ваш экспорт в Россию растет опережающими темпами — быстрее, чем растет товарооборот», — заявил Владимир Путин.

Где-то $200 миллионов — российские прямые инвестиции в экономику Кыргызстана. Примерно 700 предприятий у нас работает на кыргызском рынке: совместных и со стопроцентным российским капиталом.

Владимир Путин
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