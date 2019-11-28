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Власть

Депутат парламента считает, что проект бюджета на 2020 год принимать нельзя

Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтении обсуждают проект бюджета на 2020 год и прогноз на 2021-й.

По словам члена фракции «Ата Мекен» Натальи Никитенко, принимать бюджет с заявленными правительством параметрами нельзя, поскольку они неисполнимы. Она считает, что доклад премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева больше похож на предвыборное обещание. Создается впечатление, что за реализацию бюджета будет отвечать следующий кабмин.

«Внешний долг растет, в таможенной и фискальной сферах процветает коррупция. Членов правительства больше, чем самих депутатов, и это только управленческий состав. В 2019 году на содержание аппарата кабмина было заложено 53 миллиарда сомов, на 2020-й — уже 55 миллиардов. Второй год подряд у нас объявляется Годом развития регионов, но хоть один айыл окмоту выведен из дотационных? Нет. Так что картина нерадужная, а гражданам надо давать реальное положение дел. Представленный бюджет необоснован, и ставить ему оценку «удовлетворительно» нельзя», — считает Наталья Никитенко.

В тени находится 40 процентов всей экономики.

Наталья Никитенко

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП. 
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