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Власть

Валерий Семериков: Приоритеты, объявленные Кыргызстаном, полностью выполнены

В Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Во время подхода к прессе исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил, что Кыргызстан выполнил все обязательства, объявленные во время председательства.

По его словам, это вызывает большое уважение со стороны коллег президента Кыргызстана. Это отметили все главы государств.

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«При обсуждении вопросов в узком составе, при личной встрече с председателем Совета коллективной безопасности, президентом Кыргызстана, я акцентировал внимание на том, что объявленные приоритеты, на период председательствования, выполнены полностью. Они действительно были очень важными, необходимыми и своевременными для продвижения ОДКБ по многим направлениям. Вчера об этом говорили министры иностранных дел и обороны, секретари советов безопасности», — сказал Валерий Семериков.

Он рассказал, что во время сессии Совета коллективной безопасности обсуждалась военно-политическая обстановка в мире и зоне ответственности организации.

«Высказаны предложения по мерам улучшения эффективности работы ОДКБ. В частности, вопросам внешнеполитической деятельности и координации работы с международными организациями, установлению тесного взаимодействия в решении многих вопросов. Прежде всего в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал Валерий Семериков.

По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ, главы государств подписали перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе. Он добавил, что члены ОДКБ акцентировали внимание на необходимости ускорения формирования целевой программы по укреплению охраны госграницы Таджикистана с Афганистаном.
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