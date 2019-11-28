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Власть

Владимир Путин: Необходимо активизировать противодействие обороту наркотиков

Практика совместных операций по выявлению и ликвидации на пространстве ОДКБ террористических группировок, их баз, источника финансирования полезна. Об этом на саммите глав государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

Он считает приоритетной задачей противодействие незаконному обороту наркотиков.

«Необходимо инициировать исполнение новой антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиков, укреплению пограничного режима», — сказал глава России.

«Особого внимания требует вопрос наращивания миротворчества, поддержание высокой готовности миротворческих сил. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН», — сказал Владимир Путин.
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