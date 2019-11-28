Сооронбай Жээнбеков рассказал, что может повлечь международную напряженность

Ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. Об этом во время заседания саммита глав государств ОДКБ заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, прекращение действия договоров «О ликвидации ракет средней и меньшей дальности», неясные перспективы договора «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями.

«Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности. Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом», — сказал Сооронбай Жээнбеков.