Председательство России в ОДКБ совпало с 75-летием Дня Победы

Председательство в ОДКБ Кыргызстан передает России. Об этом на заседании саммита глав государств Организации Договора о коллективной безопасности сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он поздравил Владимира Путина с принятием председательства России и отметил, что оно совпало с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Несомненно, 9 Мая — День нашей общей победы. Советский народ показал всему миру уникальный пример единства, массового героизма, преданности Отечеству. Мы не должны забывать нашу общую историю и должны выступать против попыток ее переписывания. Кыргызстан придает празднику чрезвычайно важное значение и особый смысл. С чувством глубокой благодарности помним тех, кто отстоял свободу нашей общей Родины. Мы проведем крупные мероприятия по случаю празднования Великой Победы», — сказал Сооронбай Жээнбеков.