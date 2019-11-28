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Власть

Скандал с контрабандными схемами. Ответ таможенников не удовлетворил депутатов

Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении обсуждают проект бюджета на 2020 год и прогноз на 2021-й.

Нардеп Умбеталы Кыдыралиев спросил, почему правительство и Таможенная служба так вяло отреагировали на журналистское расследование и отделались общими фразами. По его мнению, проблема серых схем, контрабанды на таможне актуальна и как ее решить, ответа нет.

Представители ГТС заявили, что расхождения в $3 миллиарда в расчетах между китайской и нашей стороной вызваны разницей в системе подсчетов.

К примеру, КНР указывает 700 подъемных кранов, но это, как полагают на нашей таможне, опечатка, поскольку в Кыргызстане не ведется строительство в таких масштабах.

«Причем здесь какие-то краны? У нас что, такие суммы нелегальные, серые из-за подъемных кранов образовались? Или мне пойти к вам консультантом и научить считать?» — возмутился Умбеталы Кыдыралиев.

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О материале журналистов напомнил и депутат Таабалды Тиллаев. Он спросил, чьи это деньги — $700 миллионов, кому они принадлежат.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев тоже не смог ответить. Он лишь отметил, что ведется следствие и вопрос принадлежности средств выясняется.

«Ну так скажите, что это деньги не государства, чтобы не будоражить народ», — предложил Таабалды Тиллаев.

Чиновники кабмина парировали: за три месяца из Кыргызстана в другие страны бизнесмены перевели свыше 48 миллиардов сомов, это легальные доходы.
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