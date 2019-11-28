Премьер-министр назвал проблемы, которые продолжит решать в 2020 году

В парламенте заслушивают отчет правительства о проекте государственного бюджета на 2020 год и прогнозах на 2021-й.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев назвал основные проблемы, с которыми столкнулось население. Это низкие заработная плата и пенсии, плохое качество здравоохранения. В следующем году кабинет министров продолжит поиск решения этих проблем.

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Ранее сообщалось, что самая маленькая заработная плата в бюджетных организациях составляет около 5 тысяч сомов, а минимальная пенсия — 1 тысяча 173 сома. По линии пенсионных выплат необходимо иметь в резерве постоянно 1,5 миллиарда сомов. Но таких средств у Соцфонда нет.

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020-м должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета в следущем году составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.