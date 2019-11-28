Саммит ОДКБ в Бишкеке. Какие документы подпишут на заседании

В Бишкеке проходит саммит глав государств, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности.

После совместного фотографирования главы государств направились на заседание в узком формате.

На сайте ОДКБ указано, что на повестке более 20 вопросов и подписание ряда документов.

«С информацией о реализации решений сессии СКБ и уставных органов ОДКБ в межсессионный период выступит исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков», — указано в сообщении.

По итогам заседания планируется подписание:

— заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности;

— плана коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы;

— проекта решения о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье;

— проекта решения о внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ и Правила процедуры органов ОДКБ;

— проект решения о внесении изменений в Положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»);

— план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кроме того, Совет коллективной безопаснсти рассмотрит бюджет организации на 2020 год.

С учетом председательства России в ОДКБ в 2020 году ожидается, что президент России Владимир Путин объявит приоритеты РФ в следующем межсессионном периоде организации.