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Власть

КПП «Кичи-Капка» на кыргызско-казахской границе возобновит работу

Пункт пропуска «Кичи-Капка» в Таласской области, который закрыли по инициативе казахской стороны в 2010 году, вновь откроют для пропуска граждан двух стран. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев, сообщила пресс-служба президента.

Решение приняли в рамках государственного визита лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 27 ноября.

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В ходе заседания Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана главы двух государств обсудили вопрос необходимости совместной реконструкции пунктов пропуска «Ак-Жол» (КР) — «Кордай» (РК). Это должно создать более комфортные условия для граждан, пересекающих кыргызско-казахскую границу.

Главы стран также решили увеличить сроки работы КПП «Каркыра» в Иссык-Кульской области. Его полноценное функционирование позволит в первую очередь жителям региона развивать приграничное торгово-экономическое сотрудничество, в том числе экспортировать свою сельхозпродукцию в Казахстан. Сейчас «Каркыра» работает сезонно — в теплое время года.

Главы Кыргызстана и Казахстана отметили необходимость скорейшего завершения внутригосударственных процедур по изменению статуса пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмок» с двустороннего на многосторонний, что позволит иностранцам пересекать границу на данном участке.
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