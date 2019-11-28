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Власть

Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас

Фото из интернета. Флаги государств ОДКБ

Сегодня в Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году в ней председательствует Кыргызстан.

Кроме того, сегодня пройдут заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ).

24.kg ведет текстовую трансляцию, рассказывая о самом главном. Трансляция завершена.

изменить порядок

17:38
28.11.2019

Движение в центре Бишкека практически парализовано. На всех улицах пробки.

24.kg
Фото 24.kg. Пробка на улице Панфилова

17:28
28.11.2019

Главы государств из госрезиденции «Ала-Арча» по очереди направляются в аэропорт «Манас».

17:26
28.11.2019

Саммит глав государств ОДКБ в Бишкеке официально завершился.

17:09
28.11.2019

Внимание! В Бишкеке в связи с завершением саммита ОДКБ начинается отъезд официальных делегаций в аэропорт «Манас». Поэтому вновь будут перекрывать движение по центральным улицам и трассе до аэропорта.

16:57
28.11.2019

Премьер-министр Армении опубликовал на официальном канале правительства в YouTube видео встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

16:45
28.11.2019

По итогам самммита ОДКБ в честь глав государств, приехавших в Бишкеке, от имени Сооронбая Жээнбекова в государственной резеденции «Ала-Арча» пройдет официальный прием.

16:32
28.11.2019

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил, что Кыргызстан выполнил все обязательства, объявленные во время председательства в ОДКБ. Это вызывает большое уважение со стороны коллег президента Кыргызстана, что отметили все главы государств.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. И.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков

16:15
28.11.2019

На полях очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

16:13
28.11.2019

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице Facebook, что в Бишкеке на саммите ОДКБ главы государств подписали много документов. Заодно он прикрепил фотографию с подписями.

16:01
28.11.2019

Россия намерена расширять круг друзей ОДКБ за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. РФ утвердила пакет документов, позволяющих предоставлять статус наблюдателя или партнера ОДКБ.

«После того как документы ратифицируют все страны ОДКБ, можно начинать диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с организацией», — сказал Владимир Путин.

24.kg
Фото 24.kg. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке

15:55
28.11.2019

Владимир Путин назвал приоритетной задачей ОДКБ противодействие незаконному обороту наркотиков. Практика совместных операций по выявлению и ликвидации на пространстве ОДКБ террористических группировок, их баз, источника финансирования полезна, считает он.

«Необходимо инициировать исполнение новой антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиков, укреплению пограничного режима», — сказал глава России.

24.kg
Фото 24.kg. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке

15:51
28.11.2019

Новым генеральным секретарем ОДКБ стал Станислав Зась. Он является государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. К обязанностям генсека он приступит с 1 января 2020 года.

из интернета
Фото из интернета. Станислав Зась

 

15:39
28.11.2019

По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ подписали 15 документов. Среди них:

— проект заявления СКБ ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности;

— проект решения «О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»;

— проект решения «О Плане коллективных действий государств ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы»;

— проект решения «О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье»;

Два документа касаются сотрудничества в оборонной промышленности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

15:30
28.11.2019

Во время заседания в расширенном составе президент России Владимир Путин отметил необходимость активизации работы Центра кризисного реагирования. Кроме того, он заявил, что считает полезным практику совместных операций по выявлению и ликвидации террористических организаций.

15:19
28.11.2019

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе завершилось.

15:06
28.11.2019

Ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. Об этом на саммите глав государств ОДКБ заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. 

По его словам, прекращение действия договоров «О ликвидации ракет средней и меньшей дальности», неясные перспективы договора «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями.

15:00
28.11.2019

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил особые усилия России по обеспечению безопасности евразийского региона.

«Ярким свидетельством этих усилий стали стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил РФ «Центр—2019». Активную фазу учений с применением самой современной техники я наблюдал в Оренбурге. Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран ОДКБ», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Президент Сооронбай Жээнбеков на саммите ОДКБ в Бишкеке

14:43
28.11.2019

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал президентов стран ОДКБ вместе выступать против попыток переписывания истории. «Мы не должны забывать нашу общую историю», — заявил он на саммите организации в Бишкеке.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан придает празднику Победы в Великой Отечественной Войне в 1945 году важное значение и особый смысл.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Расширенное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

14:25
28.11.2019

Заседание Совета коллективной безопасности в расширенном составе открыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что по всем вопросам главы государства достигли взаимопонимания. Президент также поздравил Владимира Путина с предстоящим председательством России в ОДКБ в 2020 году.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке началось заседание СКБ ОДКБ в расширенном составе

13:52
28.11.2019

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе по плану должно было начаться в 13.00. Но главы государств до сих пор обсуждают вопросы в узком составе, без доступа прессы.

12:47
28.11.2019

Министерства иностранных дел Кыргызстана и России подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы. По данным МИД КР, это произошло вчера по итогам встречи в Бишкеке глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Чингиза Айдарбекова.

Кроме того, Сергей Лавров стал почетным профессором Дипломатической академии МИД Кыргызстана.

11:59
28.11.2019

По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписание ряда документов:

— заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности;

— плана коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы;

— проекта решения о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье;

— проекта решения о внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ и Правила процедуры органов ОДКБ;

— проект решения о внесении изменений в Положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»);

— план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кроме того, Совет коллективной безопаснсти рассмотрит бюджет организации на 2020 год.

11:37
28.11.2019

В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате.

11:36
28.11.2019

В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» прошло совместное фотографирование глав государств ОДКБ.

24.kg
Фото 24.kg. Совместное фотографирование глав государств ОДКБ

11:22
28.11.2019

В конгресс-холл в госрезиденции «Ала-Арча» прибыл с небольшим опозданием президент России Владимир Путин. Остальные главы государств уже собрались.

11:08
28.11.2019

В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Всех глав государств в здании Конгресс-холла, где пройдет саммит ОДКБ, встречает Сооронбай Жээнбеков. Потом проходит совместное фотографирование.

11:03
28.11.2019

В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

11:01
28.11.2019

В ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ) участники обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами.

Они рассмотрят «вопросы координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества».

Кроме того, в повестке дня обсуждение проблем международной и региональной безопасности, укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

10:59
28.11.2019

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит совместное фотографирование глав государств ОДКБ.

10:57
28.11.2019

Главы государств ОДКБ начали прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча», где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности в узком и расширенном формате. Первым прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его встретил президент Сооронбай Жээнбеков.

10:48
28.11.2019

Всего в повестке дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 17 вопросов. Сессия пройдет под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены СКБ обсудят в узком составе.

10:40
28.11.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны выразили готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

10:31
28.11.2019

По предварительным данным, главы государств начнут прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча» в 10.50. На 11.20 назначена сессия в узком составе. Подход к прессе запланирован на 14.00.

10:28
28.11.2019

На саммит ОДКБ в Бишкеке аккредитовали более 260 журналистов — 130 от местных и 135 от иностранных СМИ.

10:22
28.11.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, перспективы кыргызско-армянского взаимодействия.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

10:09
28.11.2019

Во время проезда кортежей саммита ОДКБ по улицам Бишкека камеры «Безопасного города» отключат. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов. На всех перекрестках будут дежурить и регулировать транспортное и пешеходное движение инспекторы. В ГУОБДД заявили, что на дорогах столицы будут пробки, и обещают не штрафовать водителей. Но только на время проведения саммита ОДКБ.

10:02
28.11.2019

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Бишкек для участия в саммите глав государств ОДКБ. Главным вопросом на встрече стало дальнейшее сотрудничество по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон

09:53
28.11.2019

Накануне саммита ОДКБ Россия передала два вертолета Вооруженным силам Кыргызстана. Военные в качестве безвозмездной военно-технической помощи получили МИ-8МТ и радиолокационные станции П-18. Церемония передачи техники прошла на авиабазе «Кант». 

09:36
28.11.2019

По итогам государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан стороны подписали девять документов. Среди них Совместная декларация глав государств, Комплексная программа сотрудничества между республиками на 2020-2022 годы, соглашения о реконструкции КПП на границе, о сотрудничестве в области миграции и другие.

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана и Министерство обороны Казахстана подписали соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах

09:11
28.11.2019

Президента России Владимира Путина, который сегодня рано утром прибыл в Бишкек для участия в саммите, встречал глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

09:02
28.11.2019

В Бишкек уже приехали президенты Беларуси Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Всех их в аэропорту «Манас» встретил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

08:52
28.11.2019

Первым в Бишкек еще 27 ноября прибыл президент Казахстана Кысым-Жомарт Токаев. Он совместил саммит ОДКБ с государственным визитом в Кыргызстан. 

аппарата президента Кыргызстана
Фото аппарата президента Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков в аэропорту «Манас»

08:49
28.11.2019

Внимание! Сегодня в Бишкеке дорожное движение осложнилось из-за саммита ОДКБ. Во время проезда делегаций ограничат движение на следующих участках автодорог:

  • от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;
  • по улице Фучика до проспекта Чуй;
  • по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй до проспекта Манаса;
  • по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;
  • по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;
  • по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции.

Точное время перекрытия улиц в ГУОБДД не уточняют, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности прибывающих в Бишкек гостей.
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