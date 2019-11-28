Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас

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Движение в центре Бишкека практически парализовано. На всех улицах пробки. Фото 24.kg. Пробка на улице Панфилова

Главы государств из госрезиденции «Ала-Арча» по очереди направляются в аэропорт «Манас».

Саммит глав государств ОДКБ в Бишкеке официально завершился.

Внимание! В Бишкеке в связи с завершением саммита ОДКБ начинается отъезд официальных делегаций в аэропорт «Манас». Поэтому вновь будут перекрывать движение по центральным улицам и трассе до аэропорта.

Премьер-министр Армении опубликовал на официальном канале правительства в YouTube видео встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

По итогам самммита ОДКБ в честь глав государств, приехавших в Бишкеке, от имени Сооронбая Жээнбекова в государственной резеденции «Ала-Арча» пройдет официальный прием.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил, что Кыргызстан выполнил все обязательства, объявленные во время председательства в ОДКБ. Это вызывает большое уважение со стороны коллег президента Кыргызстана, что отметили все главы государств. Фото Султана Досалиева. И.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков

На полях очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится двусторонняя встреча Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице Facebook, что в Бишкеке на саммите ОДКБ главы государств подписали много документов. Заодно он прикрепил фотографию с подписями.

Россия намерена расширять круг друзей ОДКБ за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. РФ утвердила пакет документов, позволяющих предоставлять статус наблюдателя или партнера ОДКБ. «После того как документы ратифицируют все страны ОДКБ, можно начинать диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с организацией», — сказал Владимир Путин. Фото 24.kg. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке

Владимир Путин назвал приоритетной задачей ОДКБ противодействие незаконному обороту наркотиков. Практика совместных операций по выявлению и ликвидации на пространстве ОДКБ террористических группировок, их баз, источника финансирования полезна, считает он. «Необходимо инициировать исполнение новой антинаркотической стратегии ОДКБ на 2021-2025 годы, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиков, укреплению пограничного режима», — сказал глава России. Фото 24.kg. Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке

Новым генеральным секретарем ОДКБ стал Станислав Зась. Он является государственным секретарем Совета безопасности Беларуси. К обязанностям генсека он приступит с 1 января 2020 года. Фото из интернета. Станислав Зась

По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ подписали 15 документов. Среди них: — проект заявления СКБ ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности; — проект решения «О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; — проект решения «О Плане коллективных действий государств ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы»; — проект решения «О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье»; Два документа касаются сотрудничества в оборонной промышленности и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Во время заседания в расширенном составе президент России Владимир Путин отметил необходимость активизации работы Центра кризисного реагирования. Кроме того, он заявил, что считает полезным практику совместных операций по выявлению и ликвидации террористических организаций.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе завершилось.

Ситуация, связанная с обеспечением безопасности в мире, остается напряженной. Об этом на саммите глав государств ОДКБ заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. По его словам, прекращение действия договоров «О ликвидации ракет средней и меньшей дальности», неясные перспективы договора «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил особые усилия России по обеспечению безопасности евразийского региона. «Ярким свидетельством этих усилий стали стратегические командно-штабные учения Вооруженных Сил РФ «Центр—2019». Активную фазу учений с применением самой современной техники я наблюдал в Оренбурге. Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи стран ОДКБ», — заявил Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом. Фото Султана Досалиева. Президент Сооронбай Жээнбеков на саммите ОДКБ в Бишкеке

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал президентов стран ОДКБ вместе выступать против попыток переписывания истории. «Мы не должны забывать нашу общую историю», — заявил он на саммите организации в Бишкеке. Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан придает празднику Победы в Великой Отечественной Войне в 1945 году важное значение и особый смысл. Фото Султана Досалиева. Расширенное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности в расширенном составе открыл президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что по всем вопросам главы государства достигли взаимопонимания. Президент также поздравил Владимира Путина с предстоящим председательством России в ОДКБ в 2020 году. Фото 24.kg. В Бишкеке началось заседание СКБ ОДКБ в расширенном составе

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе по плану должно было начаться в 13.00. Но главы государств до сих пор обсуждают вопросы в узком составе, без доступа прессы.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и России подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы. По данным МИД КР, это произошло вчера по итогам встречи в Бишкеке глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Чингиза Айдарбекова. Кроме того, Сергей Лавров стал почетным профессором Дипломатической академии МИД Кыргызстана.



По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписание ряда документов: — заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности; — плана коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы; — проекта решения о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье; — проекта решения о внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ и Правила процедуры органов ОДКБ; — проект решения о внесении изменений в Положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»); — план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, Совет коллективной безопаснсти рассмотрит бюджет организации на 2020 год.

В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате.



В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» прошло совместное фотографирование глав государств ОДКБ. Фото 24.kg. Совместное фотографирование глав государств ОДКБ

В конгресс-холл в госрезиденции «Ала-Арча» прибыл с небольшим опозданием президент России Владимир Путин. Остальные главы государств уже собрались.



В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Всех глав государств в здании Конгресс-холла, где пройдет саммит ОДКБ, встречает Сооронбай Жээнбеков. Потом проходит совместное фотографирование.



В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ) участники обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами. Они рассмотрят «вопросы координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества». Кроме того, в повестке дня обсуждение проблем международной и региональной безопасности, укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит совместное фотографирование глав государств ОДКБ.

Главы государств ОДКБ начали прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча», где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности в узком и расширенном формате. Первым прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его встретил президент Сооронбай Жээнбеков.

Всего в повестке дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 17 вопросов. Сессия пройдет под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены СКБ обсудят в узком составе.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны выразили готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами. Фото Султана Досалиева. Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

По предварительным данным, главы государств начнут прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча» в 10.50. На 11.20 назначена сессия в узком составе. Подход к прессе запланирован на 14.00.

На саммит ОДКБ в Бишкеке аккредитовали более 260 журналистов — 130 от местных и 135 от иностранных СМИ.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, перспективы кыргызско-армянского взаимодействия. Фото Султана Досалиева. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Во время проезда кортежей саммита ОДКБ по улицам Бишкека камеры «Безопасного города» отключат. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов. На всех перекрестках будут дежурить и регулировать транспортное и пешеходное движение инспекторы. В ГУОБДД заявили, что на дорогах столицы будут пробки, и обещают не штрафовать водителей. Но только на время проведения саммита ОДКБ.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Бишкек для участия в саммите глав государств ОДКБ. Главным вопросом на встрече стало дальнейшее сотрудничество по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Фото Султана Досалиева. Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон

По итогам государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан стороны подписали девять документов. Среди них Совместная декларация глав государств, Комплексная программа сотрудничества между республиками на 2020-2022 годы, соглашения о реконструкции КПП на границе, о сотрудничестве в области миграции и другие. Фото Султана Досалиева. Генеральный штаб Вооруженных сил Кыргызстана и Министерство обороны Казахстана подписали соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах

Президента России Владимира Путина, который сегодня рано утром прибыл в Бишкек для участия в саммите, встречал глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.





В Бишкек уже приехали президенты Беларуси Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Всех их в аэропорту «Манас» встретил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.





Первым в Бишкек еще 27 ноября прибыл президент Казахстана Кысым-Жомарт Токаев. Он совместил саммит ОДКБ с государственным визитом в Кыргызстан. Фото аппарата президента Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков в аэропорту «Манас»