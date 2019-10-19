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Власть

Депутат предлагает объявить площадки азартных игр вне закона

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предлагает запретить площадки для заключения азартных сделок.

Он напомнил, что в 2011 году в Кыргызстане запретили казино и игровые автоматы. Это, считает парламентарий, оказалось полезным и своевременным. В частности, сократилось число людей, страдающих лудоманией, стало меньше самоубийств из-за долгов и проигрышей крупных сумм, перестали разрушаться семьи по причине зависимости одного из членов семьи от азартных игр. ОПГ больше не получают нелегальную прибыль от игорных домов.

«Тем не менее правоохранительным органам необходимо усилить борьбу с подпольными казино, маскирующимися под конторы, в которых проводят азартные сделки. За последнее время в Бишкеке и Оше стали активно открывать точки, где предлагают сделать ставку на курс валюты или увеличение-снижение цены на несуществующий товар, а некоторые конторы, прикрываясь бинарными опционами, занимаются организацией казино», — сказал Дастан Бекешев.

Справка

Бинарные опционы — азартные сделки, которые основаны на риске. Их суть сводится к прогнозу случая: какая цена будет у той или иной валюты через определенное время (например, 15 минут), сколько будет стоить товар (приводится наименование несуществующего товара), куда пойдет график цены (вверх или вниз) и так далее. Видов бинарных опционов множество.

Дастан Бекешев отметил, что в интернете открывают сайты и мобильные приложения, где также предлагают заключать азартные сделки. «Для участия необходимо через электронный кошелек оплатить ставку. Например, очень популярным является сайт www.ringotrade.kg. Азартные сделки заменили казино и автоматы. Они стали популярными среди молодежи», — заметил он. 

Если не запретить азартные сделки, то ситуация повторится, как с казино: число людей, страдающих лудоманией, увеличится, а преступные группы возьмут под контроль эту деятельность.

Дастан Бекешев

Он добавил, что запрет таких сделок необходим. Бюджет республики потерь не понесет. Поскольку налоги с этих сделок не поступают в казну. 
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