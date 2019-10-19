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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Сейтек Кулубаев назначен акимом Ак-Талинского района.

Прежний глава государственной администрации Нурбек Молдокадыров стал мэром Нарына.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

48-летний Сейтек Кулубаев уже занимал эту должность в 2010-2013 годах. 

Уволен начальник Кара-Суйского управления архитектуры.

В СМИ появилась информация, что руководство территориального управления Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кара-Суйскому району вымогает с сотрудников в качестве взятки $1 тысячу. Работники устроили забастовку

Доводы о сборах денежных средств в территориальном подразделении ведомства проверяются правоохранительными органами.

Директор ГП «Кыргызская методическая экспедиция геолого-экономических исследований» подал в отставку.

Подчиненная рассказала, что Джаныбек Дуйшеев неоднократно пытался склонить ее к сексуальным действиям.

Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана направил премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и руководству Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования ходатайство об отстранении от занимаемой должности Джаныбека Дуйшеева на период досудебного производства, но чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. 

О кадровых перестановках с 7 по 11 октября читайте здесь.
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