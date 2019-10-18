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Власть

Этническим кыргызам на Памире доставили гумпомощь из КР

Этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире, доставили гуманитарную помощь из Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, памирским кыргызам привезли продукты питания, теплую одежду, отопительные печи, лекарства, медицинские изделия и другие товары первой необходимости. Общий вес груза составил 70 тонн. На эти цели кабмин выделил 5 миллионов сомов.

Медработники, находившиеся в составе гуманитарной экспедиции, осмотрели население, приняли роды и оказали экстренную помощь тяжелобольным.

В правительстве добавили, что члены экспедиции также провели встречи с жителями Малого и Большого Памира. На них обсудили вопросы получения образования детей на территории КР. Кыргызская сторона выразила готовность оказать содействие в этом вопросе.
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