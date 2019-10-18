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Власть

Программа госгарантий никому не помогает, и о ней никто не знает

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова заявила, что непонятно для кого разработали Программу государственных гарантий, если уязвимые слои населения помощи по ней не получают.

По ее словам, исполнителем является ФОМС.

«Категории уязвимого населения, прописанные в программе, в большинстве своем не имеют о ней представления. Даже те, кто на гособеспечении — военнослужащие, пожилые и дети в соцучреждениях, заключенные в ИВС и СИЗО. Как выяснилось, и люди с ограниченными возможностями здоровья тоже не в курсе. Кого тогда поддерживает ПГГ? Информации в свободном доступе нет, на сайте ФОМСа все постановления и материалы противоречат друг другу», — заявила парламентарий.

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Она добавила, что непонятно, какие медицинские услуги должен покрывать ФОМС за счет госгарантий, кто конкретно и за что получает медуслуги по ПГГ, почему в список включили те или иные заболевания без научного обоснования и финансовых расчетов.

Депутаты не первый раз критикуют ФОМС. По словам Натальи Никитенко, у фонда нет четкого прейскуранта на операции. Получается, удаление аппендикса и шунтирование сердца стоят одинаково.

Ранее сообщалось, что Фонд обязательного медицинского страхования в 2018 году получил 14 миллиардов 776 миллионов сомов доходов. Его расходы составили 14 миллиардов 209 миллионов сомов.
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