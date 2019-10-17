Премьер-министр: Госзакупками у местных производителей мы развиваем наш бизнес

«Осуществляя государственные закупки у отечественных производителей, мы развиваем наш бизнес», — заявил сегодня на совещании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, правительство в прошлом году обещало изменить правила госзакупок. Для этого внесены изменения в закон. Одно из них коснулось государственных документов.

«Мы должны выпускать их у себя в стране, а не заказывать. Второе изменение дает нам возможность приобретать товар отечественного производства, даже если он дороже на 20 процентов импортного. Это шаг на встречу бизнесу, ну и те деньги, которые мы отправляли в другую страну, остаются у нас. По итогам девяти месяцев результаты неплохие», — считает премьер-министр.

С сентября 2019 года при формировании конкурсной документации ввели ограничение об обязательном предоставлении льгот внутренним товаропроизводителям до 20 процентов в зависимости от суммы закупа. Это, по мнению специалистов, позволит унифицировать применение льгот закупающими организациями в зависимости от планируемого бюджета.

«Я считаю, что нужно убрать это ограничение. То есть убрать слово «до». Пусть каждый товаропроизводитель получит право воспользоваться этой льготой. Мы не должны ограничивать наши отечественные предприятия. Необходимо пересмотреть этот пункт», — отметил глава правительства.