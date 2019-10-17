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Власть

Местная власть остается без помощи центра: кабмин в третий раз просит отсрочки

Правительство просит время на делегирование некоторых функций органам МСУ. С просьбой к депутатам Жогорку Кенеша чиновники обратились сегодня на заседании.

По их словам, до 31 декабря исполнить постановление Жогорку Кенеша кабмин не успеет. Все упирается в дефицит кадров и нехватку финансирования МСУ. Правительство просит продлить время для решения вопросов до 1 июля 2020 года.

Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров и депутат Кенжебек Бокоев выступили против. Нардепы напомнили, что кабмин уже третий раз просит об отсрочке, хотя закон принят еще в 2013-м. После споров решили дать чиновникам время до 31 марта. 

В Кыргызстане на дотации органов местного самоуправления выделяется всего 12,5 процента из госбюджета.  
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