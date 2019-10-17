В Жогорку Кенеше обсуждают исполнение закона, согласно которому некоторые функции правительства должны быть делегированы органам местного самоуправления.

По словам депутата Кенжебека Бокоева, в Конституции, принятой на референдуме 2010 года, указано, что часть функций должна отойти в ведение МСУ. А в 2013-м Жогорку Кенеш принимает соответствующий закон, по которому полномочия должны быть делегированы айыл окмоту и мэриям. В частности, местные власти должны заниматься выдачей паспортов гражданам, которым исполнилось 16 лет, выплатой балага суйунчу.

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Кенжебек Бокоев считает, что айыл окмоту следует укрупнять и увеличить дотации в местный бюджет. К примеру, в Эстонии 25 процентов направляется в местную казну, а в Кыргызстане — 12,5 процента. Нардеп Аалы Карашев спросил, сколько нужно средств на передачу функций. Чиновники ответили: 568 миллионов сомов, из которых 551 миллион уже распределен, но закон так и не заработал.

Представители Министерства труда и социального развития пояснили, что загвоздка не только в нехватке денег, в айыл окмоту дефицит кадров. Чиновники привели пример. 170 детей в целом по стране поставлены на учет как потенциальные жертвы жестокого обращения. Но чтобы делать подворный обход, проверять, как эти дети житвут в семьях, не бьют ли их, нужны социальные работники. А их не хватает. Денег на зарплаты для них в айыл окмоту нет.