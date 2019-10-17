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Власть

Отопительный сезон. Школы и детсады в Бишкеке не готовы к зиме

Ремонт отопительной системы завершен не во всех образовательных учреждениях. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям.

Как объяснила начальник управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова, речь идет об объектах, которые не включили в титульный список капитального ремонта на этот год.

«По некоторым объектам получили предписание от ТЭЦ, поэтому пришлось подавать заявки на выделение средств дополнительно», — отметила она.

Руководитель управления капитального строительства Азамат Омурзаков заверил, что все работы успеют завершить до начала отопительного сезона.

Депутат Сайдахмат Исмаилов предложил в будущем рассматривать вопрос подготовки соцобъектов к ОЗП в августе или сентябре.

«Уже середина октября, а по некоторым объектам еще не проводился тендер. А если завтра пойдет снег, наступят холода? Получится как всегда. Ремонт в соцобъектах должен быть в приоритете», — возмутился он.
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