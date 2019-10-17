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Власть

В Бишкеке построят городской центр для бездомных

В Бишкеке хотят построить городской центр для людей без определенного места жительства. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям сообщила замначальника управления соцразвития мэрии Бишкека Лариса Губина.

По ее словам, в Бишкеке на постоянной основе работает центр «Коломто», еще два открываются на зимний период.

«В них предусмотрено одноразововое горячее питание, закрепляется ЦСМ, на лекарства выделяется 6,5 сома в день», — сказала она.

Лариса Губина сообщила, что муниципалитет неоднократно обращался к министру соцразвития с просьбой построить республиканский центр для людей без определенного места жительства на 250-300 человек.

«Управление уже подготовило проект. В программу развития Бишкека на 2021 год заложено 37 миллионов сомов на строительство городского центра. Мы планируем там не просто предоставлять минимальные социальные услуги. Мы хотим обучить, пролечить и трудоустроить этих людей, чтобы они могли оплачивать свое содержание. С ними будут работать психологи», — отметила она.
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