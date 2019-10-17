Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран

В социальных сетях продолжают активно обсуждать участие наших чиновников в церемониях открытия малозначимых, а порой и просто незначительных объектов. К примеру, все недоумевают: разве это уровень первого вице-премьер-министра — перерезать ленту на открытии арки на въезде в село? Кубатбек Боронов это сделал, напомним, в селе Гулча Алайского района Ошской области.

Чуть ранее глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев отправился на открытие частного фитнес-клуба.

24.kg решило поинтересоваться, а как у соседей? Что и как открывают главы ближайших государств.



Памятник писателю и соединяющая дорога

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Актау, куда он прибыл с рабочим визитом, торжественно открыл памятник Абишу Кекилбайулы. Мероприятие посвящалось юбилею — 80-летию писателя.

Абиш Кекилбайулы — яркое дарование и особое явление в современной казахской литературе и культуре, утверждают справочники и энциклопедии. Это имя действительно стоит в первых рядах казахской национальной литературы.

Первая его книга была выпущена в 1962 году. Писатель также широко известен как критик и публицист. Его перу принадлежит свыше 50 книг, ставших заметным явлением в литературной жизни Казахстана. В том числе исторические романы «Плеяды — созвездие надежды» и «Всполохи», за которые автору присуждена Государственная премия Республики Казахстан имени Абая. Наиболее известные произведения — роман «Конец легенды», повести «Баллады забытых лет», «Колодец», «Состязание», «Дом на окраине», «Призовой бегунец» и другие. Рассказы — «Самый счастливый день», «После встречи», «Белая роза», «Соломинка удачи» и другие переведены на многие языки.

Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся заслуги человека огромного таланта и яркого мыслителя Абиша Кекилбайулы.

Фото пресс-службы президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев на открытии памятника в Актау

А как сообщает информационный портал KTK.kz, главы правительств Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов открыли новую автомобильную дорогу Бейнеу — Акжигит (на границе Узбекистана в Мангистауской области).

Разрезать ленту в этом стратегически важном проекте достойно внимания премьеров. Автодорога поспособствует увеличению автомобильного транзита через порт Курык и обеспечит новое сообщение Транскаспийского коридора с другими странами Центральной Азии.

Фото с сайта KTK.kz. Главы правительств Казахстана и Узбекистана на открытии новой дороги

Дом культуры, завод и школа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев тоже разрезает ленточки. Он и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругами торжественно открыли Дворец дружбы и культуры в Ташкенте.

Фото с сайта президента Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиеев разрезает ленточку на входе в Дом корейской культуры и искусства

Шавкат Мирзиеев, так же как и наш Сооронбай Жээнбеков, открыл новую школу. Только лидер Узбекистана открыл президентскую школу. А наш глава государства — частную, платную и вокруг которой было много скандального шума.

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Шавкат Мирзиеев на открытии президентской школы в Ташкенте

Открывал президент Узбекистана и обновленный фарфоровый завод в Ташкенте. Предприятие, как сообщают узбекские СМИ, способно выпускать в год 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора.

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Президент РУз на фарфоровом заводе

Жилой дом и герб

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, конечно, тоже принимает участие в торжественных открытиях. Во время посещения города Куляба он открыл 16 объектов. Впрочем, как сообщает информационное агентство «Ахбор», глава государства остался недоволен качеством выполненных работ.

Фото информационного агентства «Ахбор». Эмомали Рахмон на открытии жилого дома

Со ссылкой на собственные источники в аппарате лидера Таджикистана «Ахбор» сообщает, что здания, построенные Бегом Сабуром (сват таджикского президента), не отвечают техническим требованиям и требованиям безопасности.

«После критических замечаний Рахмона пресс-служба президента воздержалась от публикации снимков здания, ограничившись лишь фотографиями, как президент разрезает ленту и раздает подарки 190 круглым сиротам», — говорится в материале журналистов.

А вот колонна с государственным гербом в таджикском городе Нуреке Эмомали Рахмону понравилась. Сооружение возведено на площади 1 тысяча 570 квадратных метров, строительство которого завершено в срок менее года. Высота колонны с госсимволом составляет 20 метров.

Фото информационного портала Today News. Эмомали Рахмон открывает герб в Нуреке

Памятник Солженицыну и МАКС-2019

Президент России Владимир Путин, безусловно, тоже желанный гость на разного рода торжественных мероприятиях. Размах тут, конечно, другой. В Москве российский лидер разрезал ленточку на открытии памятника писателю Александру Солженицыну.

Отмечается, что бронзовый монумент на гранитном постаменте возведен под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Он установлен в Таганском районе на улице, названной в честь Нобелевского лауреата по литературе.



Фото РБК. Владимир Путин торжественно открыл памятник Александру Солженицыну

Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли недавно состоявшийся авиакосмический салон МАКС-2019. Главы государств осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Фото информационного портала Baku.ru. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на церемонии открытия МАКС-2019

Когда открывают двигатель экономики

Президенты Беларуси и Туркменистана запустили Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Как передает телеканал ОНТ, это крупнейшее калийное производство в Центральноазиатском регионе. И оно позволит Туркменистану стать флагманом в отрасли. Объект, расположенный в пустыне в окрестностях Гарлыка, без преувеличения, знаковый.

Почувствуйте разницу, как говорится.