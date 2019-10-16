Парламент Казахстана одобрил соглашение с Кыргызстаном по пунктам пропуска

Сегодня на заседании нижней палаты парламента Казахстана депутаты одобрили поправки в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба мажилиса РК.

По ее данным, поправки позволят разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай». Предусмотрено изменение статусов «двусторонний» на «многосторонний международный» пунктов пропуска «Токмак-автодорожный» и «Сартобе-автодорожный», а также «Кен-Булун-автодорожный» и «Аухатты-автодорожный».

Кроме того, пункт пропуска «Нововоскресеновка-автодорожный» планируется переименовать в «Сыпатай батыр-автодорожный».

Напомним, что Жогорку Кенеш одобрил поправки еще в январе 2019 года, а президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий закон в марте.