11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

На заседании парламента присутствуют всего 12 депутатов

На пленарном заседании парламента сегодня присутствуют всего двенадцать депутатов.

На повестке дня Жогорку Кенеша четыре вопроса - обсуждение проектов законов о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах (второе чтение), закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях КР (второе чтение), закон о внешней миграции (первое чтение) и о проекте закона о запрете охоты на некоторые виды животных в КР (первое чтение). Обсуждать важные изменения некому.

Представители Госкомиссии по делам религий, ГКНБ и МВД дают пояснения фактически пустому залу.  

Причина неявки депутатов на свои рабочие места неизвестна. Торага ЖК находится в командировке, его замы вопрос дисциплины не поднимают. 
Ссылка:
просмотров: 1706
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты из Баткена вышли с допроса. Подробности не разглашаются
Идею создания особых экономических зон назвали «навязчивым лобби»
Запретить синтетические рыболовные сети в Кыргызстане согласились депутаты
Экс-глава АКС ГКНБ станет депутатом вместо Насыра Мусаева
Глава Счетной палаты рассказал в ЖК о типичном для всех госорганов нарушении
Мигранты, мусор, Турдакун Усубалиев. Что сегодня волновало депутатов
Кто придет в парламент вместо Айтмамата Назарова, рассказали в ЦИК
Геи, марш феминисток, выборы. Что волновало депутатов в марте
Женщины — тоже люди. В парламенте подняли вопрос гендерного равенства
Туалеты и черный пиар. Что сегодня беспокоит депутатов Жогорку Кенеша
Популярные новости
Выборы-2020. Олигархи сохранят за&nbsp;собой Жогорку Кенеш Выборы-2020. Олигархи сохранят за собой Жогорку Кенеш
Омурбек Текебаев: Депутат, который не&nbsp;разрабатывает законы,&nbsp;&mdash; не&nbsp;депутат Омурбек Текебаев: Депутат, который не разрабатывает законы, — не депутат
Выборы-2020. Преодолеют&nbsp;ли партии барьер в&nbsp;9&nbsp;процентов на&nbsp;пути в&nbsp;Жогорку Кенеш Выборы-2020. Преодолеют ли партии барьер в 9 процентов на пути в Жогорку Кенеш
Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
20 октября, воскресенье
11:00
Как сохранить тепло и не разориться на счетах за свет
09:00
Неделя-24. Протест Алмазбека Атамбаева и засекреченный суд по делу Батукаева
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 октября, суббота
22:32
В Кара-Суу сгорел цех по производству фольги
21:33
Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 октября: в некоторых районах ночью заморозки
20:55
В убийстве владельца кафе «Мадина» подозревают двух милиционеров
20:34
Медведь позабавил туристов, когда улыбнулся им и в ответ помахал лапой