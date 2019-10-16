Поправки в избирательное законодательство. Революции не случилось

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева входила в состав группы по внесению изменений в избирательное законодательство Кыргызстана. Нардеп признала, что поправки не являются революционными и избирательную систему не меняют.
В интервью 24.kg Аида Касымалиева объяснила, почему поправки все-таки можно назвать прогрессивными, и заметила, что информации о новом законе о выборах очень мало. Пока не выучили новые правила игры даже депутаты.
— Они касаются избирателей с ограниченными возможностями. Теперь для ЛОВЗ обязаны оборудовать избирательные участки. Это по закону, а не по желанию отдельных чиновников. То есть на каждом участке должны быть пандусы для колясочников, а для слабовидящих и слепых — бюллетени по системе Брайля.
Расходы на разработку и печать таких бюллетеней возьмет на себя государство, а вот за агитматериалы отвечают партии.Аида Касымалиева
Политическая организация обязана из своего избирательного фонда, утвержденного ЦИК, один процент перечислить на изготовление брошюр, плакатов, газет для незрячих.
— Много споров вызвали поправки, касающиеся мигрантов. Пришли к единому мнению, или наши соотечественники вновь не смогут голосовать?
— Проблема осталась. Несмотря на то что мигранты активны и хотят голосовать, мы фактически лишили их этого права.
— Много говорилось о прорыве в гендерном вопросе. Поправка о квоте в 30 процентов для женщин на выборах в местные кенеши действительно революционна...
— Это наша победа. На местных выборах в Саруу ее опробовали, и получили очень хорошие результаты — девять женщин стали депутатами. Пока от мандатов никто из них не отказался.
Конечно, давление на местах со стороны мужчины есть. Женщин заставляют или уговаривают взять самоотвод, но они не сдаются. За это им большое спасибо.
Но и для женщин в Жогорку Кенеше появилась хорошая норма. Теперь, если народная избранница решит раньше срока сложить полномочия, вакантный мандат должны передать только женщине.
— Решен ли вопрос, как помочь попасть в парламент молодым и амбициозным? Или мы окончательно отдали парламент на откуп олигархам?
— К сожалению, механизмов для прохождения в Жогорку Кенеш молодых с идеями, но без денег, на сегодня нет, в связи с чем много спорили по открытым спискам.
Складывается ощущение, что через партии многие политики хотят вернуться к мажоритарной системе. Но я считаю, что она усилит регионализм. Мы только начинаем привыкать, что у нас единый избирательный округ. Вот я недавно ездила на Иссык-Куль встречаться с избирателями, хотя родом из Узгена. Интересы граждан Кыргызстана важны везде, в любом уголке страны. Но сейчас регионализм очень сильный.
— Почему не поддержали инициативу об электронном преференциальном голосовании?
— Я не против, но мы технически не готовы. Сейчас самое большое достижение — после подсчета голосов никто не спорит, нет митингов. При преференциальном голосовании нужна новая техника, какие-то особые методы расчета и они неоднозначны. Как убедить людей, что кто-то там прошел первым, когда занимал в представленном топе последнюю строчку? Нужно максимально широкое обсуждение.
Безусловно, нужен внутрипартийный праймериз для усиления партий. Только так мы сможем минимизировать главный риск наших выборов — олигархизацию.Аида Касымалиева
Да, сейчас мы голосуем, как будто «черный ящик» открываем. Но боюсь, что при открытых списках именно на данном этапе у нас пойдет дробление внутри. В итоге члены одной партии будут бороться не только с конкурентами, но и друг с другом.
— Хорошо, но как тогда избежать этого голосования вслепую?
— Мы усилили норму, которая не позволит кандидата после прохождения партии в Жогорку Кенеш выкидывать из списка. Теперь, если претендент желает отказаться от мандата, он должен лично прийти в ЦИК и подать собственноручно написанное заявление. Если его принесет юрист партии, даже родной брат или папа кандидата, его не примут.
Но в целом остается прежняя система. Есть улучшения, пусть кажутся маленькими, но они прогрессивные.Аида Касымалиева
Ведь усилена и ответственность за применение административного ресурса вплоть до уголовной.
— Как же быть с голосованием по форме № 2?
— Мы усилили пункт с использованием формы № 2. Человек приходит на участок, пишет заявление, сдает биометрику и только после голосует. Никаких домкомов с кипой паспортов и прочих «доверенных лиц».
— На ваш взгляд, все эти нововведения технические или все-таки прорыв есть?
— Революции наши поправки в избирательном законодательстве не совершили, они носят, скорее, технический характер. Но они важны и нужны и помогут вывести наше избирательное право на новый уровень. Не все сразу.