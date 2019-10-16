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Власть

Поправки в избирательное законодательство. Революции не случилось

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева входила в состав группы по внесению изменений в избирательное законодательство Кыргызстана. Нардеп признала, что поправки не являются революционными и избирательную систему не меняют.

В интервью 24.kg Аида Касымалиева объяснила, почему поправки все-таки можно назвать прогрессивными, и заметила, что информации о новом законе о выборах очень мало. Пока не выучили новые правила игры даже депутаты.

из интернета
Фото из интернета. Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева
— Какие из внесенных изменений вы бы отнесли к удачным?

— Они касаются избирателей с ограниченными возможностями. Теперь для ЛОВЗ обязаны оборудовать избирательные участки. Это по закону, а не по желанию отдельных чиновников. То есть на каждом участке должны быть пандусы для колясочников, а для слабовидящих и слепых — бюллетени по системе Брайля.

Расходы на разработку и печать таких бюллетеней возьмет на себя государство, а вот за агитматериалы отвечают партии.

Аида Касымалиева

Политическая организация обязана из своего избирательного фонда, утвержденного ЦИК, один процент перечислить на изготовление брошюр, плакатов, газет для незрячих.

— Много споров вызвали поправки, касающиеся мигрантов. Пришли к единому мнению, или наши соотечественники вновь не смогут голосовать?

— Проблема осталась. Несмотря на то что мигранты активны и хотят голосовать, мы фактически лишили их этого права.

— Много говорилось о прорыве в гендерном вопросе. Поправка о квоте в 30 процентов для женщин на выборах в местные кенеши действительно революционна...

— Это наша победа. На местных выборах в Саруу ее опробовали, и получили очень хорошие результаты — девять женщин стали депутатами. Пока от мандатов никто из них не отказался.

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Конечно, давление на местах со стороны мужчины есть. Женщин заставляют или уговаривают взять самоотвод, но они не сдаются. За это им большое спасибо.

Но и для женщин в Жогорку Кенеше появилась хорошая норма. Теперь, если народная избранница решит раньше срока сложить полномочия, вакантный мандат должны передать только женщине.

— Решен ли вопрос, как помочь попасть в парламент молодым и амбициозным? Или мы окончательно отдали парламент на откуп олигархам?

— К сожалению, механизмов для прохождения в Жогорку Кенеш молодых с идеями, но без денег, на сегодня нет, в связи с чем много спорили по открытым спискам.

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Складывается ощущение, что через партии многие политики хотят вернуться к мажоритарной системе. Но я считаю, что она усилит регионализм. Мы только начинаем привыкать, что у нас единый избирательный округ. Вот я недавно ездила на Иссык-Куль встречаться с избирателями, хотя родом из Узгена. Интересы граждан Кыргызстана важны везде, в любом уголке страны. Но сейчас регионализм очень сильный.

— Почему не поддержали инициативу об электронном преференциальном голосовании?

— Я не против, но мы технически не готовы. Сейчас самое большое достижение — после подсчета голосов никто не спорит, нет митингов. При преференциальном голосовании нужна новая техника, какие-то особые методы расчета и они неоднозначны. Как убедить людей, что кто-то там прошел первым, когда занимал в представленном топе последнюю строчку? Нужно максимально широкое обсуждение.

Безусловно, нужен внутрипартийный праймериз для усиления партий. Только так мы сможем минимизировать главный риск наших выборов — олигархизацию.

Аида Касымалиева

Да, сейчас мы голосуем, как будто «черный ящик» открываем. Но боюсь, что при открытых списках именно на данном этапе у нас пойдет дробление внутри. В итоге члены одной партии будут бороться не только с конкурентами, но и друг с другом.

— Хорошо, но как тогда избежать этого голосования вслепую?

— Мы усилили норму, которая не позволит кандидата после прохождения партии в Жогорку Кенеш выкидывать из списка. Теперь, если претендент желает отказаться от мандата, он должен лично прийти в ЦИК и подать собственноручно написанное заявление. Если его принесет юрист партии, даже родной брат или папа кандидата, его не примут.

Но в целом остается прежняя система. Есть улучшения, пусть кажутся маленькими, но они прогрессивные.

Аида Касымалиева

Ведь усилена и ответственность за применение административного ресурса вплоть до уголовной.

— Как же быть с голосованием по форме № 2?

— Мы усилили пункт с использованием формы № 2. Человек приходит на участок, пишет заявление, сдает биометрику и только после голосует. Никаких домкомов с кипой паспортов и прочих «доверенных лиц».

— На ваш взгляд, все эти нововведения технические или все-таки прорыв есть?

— Революции наши поправки в избирательном законодательстве не совершили, они носят, скорее, технический характер. Но они важны и нужны и помогут вывести наше избирательное право на новый уровень. Не все сразу.
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