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Власть

Депутат считает, что парламент не должен заниматься разработкой законопроектов

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев инициирует пересмотр регламента парламента. Он считает, что нужно исключить из функций депутатов разработку законопроектов. Об этом он заявил журналистам радио «Азаттык».

По его словам, написанием законопроектов должны заниматься правительство, госорганы и граждане, а парламенту необходимо тщательно изучать их и принимать. Курманкул Зулушев посетовал, что сейчас депутаты не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве.

«Нужно изменить регламент с тем, чтобы депутаты не писали законопроекты. Работа депутата должна заключаться в том, чтобы тщательно изучать законопроекты и далее принимать их или отклонять. Законопроекты должны писать правительство или соответствующие органы», — заявил Курманкул Зулушев.

Напомним, согласно статье 70 Конституции Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Статья 74 Конституции обязывает депутатов парламента принимать законы.
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