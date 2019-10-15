На выборы 2020 года из бюджета планируют выделить 1,2 миллиарда сомов

В Кыргызстане на парламентские и местные выборы в 137 айыльных округах в 2020 году из бюджета планируют выделить 1,2 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша заявил заместитель министра финансов Алмаз Азимов.

По его словам, также предусмотрены 7 миллиардов сомов на реформу образования, 2,3 миллиарда — на реформу правоохранительной системы, 58 миллиардов сомов (30 процентов от всего бюджета) — на заработную плату.

Общие расходы бюджета в 2020 году составят 173 миллиарда сомов. Реальный рост ВВП — 5,25 процента.

Депутат Искендер Матраимов заявил, что Министерство финансов отделывается дежурными прогнозами, когда огромные деньги утекают не по назначению. Он добавил, что аппараты всех ведомств раздуты, у каждого министра по несколько заместителей.

«Я не спорю, министрам нужны служебные машины, они часто выезжают в регионы. Но зачем машины замам? Они сидят целыми днями в кабинетах. А некоторые джипы имеют. Только чтобы завести эту машину, понадобится 5 литров бензина», — сказал Искендер Матраимов.

Его поддержали и другие нардепы, отметив, что в Кыргызстане дела складываются плачевно, поэтому содержать армию чиновников — непозволительная роскошь.