Жуткое состояние национализированных пансионатов шокировало депутата

Жуткое состояние национализированных пансионатов увидели депутаты Жогорку Кенеша. Об этом написала в Twitter нардеп Эльвира Сурабалдиева.

«У нас выездное заседание на Иссык-Куле. Национализированные пансионаты, точнее, их фактическое состояние жуткое. При этом еще и мудрят с доходами. Побывали в «Золотых песках», «Витязе», «Рохате» и других. Государство добивает, а чиновники высасывают последнее», — сказала она.

У нас выездное заседание на ИК. Национализированные пансионаты, точнее их фактическое состояние - жуткое. При этом еще и мудрят с доходами. Побывали в Золотых песках, Витязь, Рохат и др. Государство добивает, а чиновники высасывают последнее. pic.twitter.com/IEplLtM6nY — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) October 15, 2019

Напомним, что решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре узбекских пансионата, в том числе «Рохат НБУ», а также «Золотые пески», «Дилором» и «Бостон», перешли под юрисдикцию нашей страны. Узбекистан подал в суд. Соседи считают, что нарушено соглашение между государствами бывшего СССР от 1992-го о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики. В декабре 2017 года сообщили, что вопрос урегулировали. Правительство предлагало заключить с кабмином РУз соглашение.

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По новому документу земли пансионатов должны остаться собственностью Кыргызстана, а имущество вновь становится собственностью узбекской стороны. При этом соседи после оформления прав собственности обязались довести пансионаты до уровня трех-четырех звезд с возможной круглогодичной работой.

После подписания соглашения Узбекистан должен был отозвать иск из международного арбитража. Но рассмотрение спора в Международном центре по урегулированию споров продолжается до сих пор.