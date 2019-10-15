Ильхам Алиев посетит Кыргызстан с официальным визитом

Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Ильхам Алиев планирует совершить официальный визит в Бишкек во второй половине 2020 года.

Президент КР накануне в Баку также обсудил с коллегой перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча прошла в рамках участия в седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.