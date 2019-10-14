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Власть

Встреча в Баку: о чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев

Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках участия в VII заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в городе Баку (Азербайджан) встретился с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

По данным пресс-службы главы КР, встреча прошла сразу по прилете — в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Состоялся обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве Кыргызстана и Казахстана.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев в Баку

Сооронбай Жээнбеков поздравил Нурсултана Назарбаева с избранием почетным председателем Тюркского совета и вручением высшего ордена тюркского мира. Вручение состоится завтра, 15 октября, на заседании ССТГ.

Президент Кыргызстана еще раз отметил личный вклад Нурсултана Назарбаева в установление и укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между нашими странами.

Первый президент Казахстана подчеркнул, что рад возможности вновь встретиться. Он отметил, что поддерживает все усилия глав государств, направленных на углубление сотрудничества и добрососедских отношений. На встрече была отмечена важность углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества, усиления деятельности в реализации совместных проектов в различных сферах партнерства.
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