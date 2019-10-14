Президент Кыргызстана прибыл в Баку

Президент Сооронбай Жээнбеков с двухдневным рабочим визитом прибыл в город Баку (Азербайджан) для участия в VII заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, на заседании обсудят развитие всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами, в том числе культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

У президента Сооронбая Жээнбекова запланирован ряд двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.