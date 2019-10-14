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Власть

Когда состоятся выборы депутатов Бишкекского и Ошского кенешей, рассказали в ЦИК

В ЦИК 24.kg рассказали, когда пройдут выборы депутатов Бишкекского и Ошского городских кенешей.

По данным ведомства, избирательная кампания в БГК пройдет в апреле 2021-го, а в местный кенеш Оша годом раньше — весной 2020-го. Это связано с внесением поправок в выборное законодательство и Закон «О местных кенешах».

Напомним, что члены столичного кенеша избраны 11 декабря 2016-го и приступили к своим обязанностям в конце того же года.

Срок полномочий у депутатов БГК истекает в конце 2020-го, поэтому выборы могут состояться в первое воскресенье апреля 2021 года.

Нардепы Ошского кенеша избраны в конце марта 2016-го, срок этого созыва заканчивается в конце февраля.

В ЦИК отметили, что в 2020 году пройдут также выборы в 30 местных кенешей, а в начале октября состоятся парламентские выборы.
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