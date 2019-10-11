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Власть

В 2019 году в Кыргызстане за счет бюджета построили 315 километров автодорог

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по реализации проектов строительства автомобильных дорог в Кыргызстане. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

«По информации Министерства транспорта и дорог, строительство новых и реконструкция существующих автодорог международного значения идет практически во всех регионах Кыргызстана. По первой фазе альтернативной дороги Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад протяженностью 150 километров работы завершили на 75 процентов, по второй, протяженностью 99 километров, — на 79 процентов. Третью фазу протяженностью 140 километров завершат в 2022 году. Построили и реабилитировали 134 километра внутрирайонных дорог местного значения. На это из республиканского бюджета выделили 600 миллионов сомов», — сообщили в правительстве.

В этом году на бюджетные средства построили и отремонтировали 315 километров дорог, что на 114 километров больше, чем в 2018-м.

Участники совещания обсудили переговоры с международными финансовыми институтами по подготовке совместной реализации проектов строительства и реабилитации Иссык-Кульского транспортного кольца, автодороги Талас — Тараз — Суусамыр, объездной трассы на северной окраине Бишкека.

«Обеспечив качественную и своевременную реализацию крупных инфраструктурных проектов, мы должны добиться, чтобы республика стала по-настоящему транзитной страной и активным участником международных транзитных отношений. Особенно важно, что новые автодороги повысят экономическую активность даже в самых отдаленных регионах страны. Поэтому мы не должны забывать о дорогах в городах и селах», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
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