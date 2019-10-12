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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены послы Кыргызстана в ряде стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в США Болот Отунбаев по совместительству возглавил посольство в Канаде. Он назначен послом в Соединенных Штатах Америки в начале 2019 года, ранее возглавлял дипмиссию в России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Кувейте Самаргуль Адамкулова возглавила диппредставительства в Бахрейне и Иордании по совместительству с резиденцией в Эль-Кувейте.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Австрии, Венгрии, Словении, постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях Бакыт Джусупов назначен диппредставителем в Словакии и Чехии по совместительству с резиденцией в Вене.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов назначен послом в Армении по совместительству с резиденцией в Москве.

Послы шести стран начали дипломатическую миссию в Кыргызстане.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты от послов Японии, Ганы, Испании, Молдовы, Шри-Ланки и Бахрейна.

Послы Японии Сигэки Маэда, Ганы Саути Яхья Идди, Испании Давид Артуро Карриедо, Молдовы Андрей Негуца, Шри-Ланки Нурдин Мохаммед Шахед и Бахрейна Анвар Юсуф Абдулла Аль Абдулла заверили главу КР, что приложат максимальные усилия для наращивания потенциала двустороннего и многостороннего взаимодействия с Кыргызстаном.

Кубанычбек Шадыбеков освобожден от должности директора НИСИ.

Уволен в связи с переходом на другую работу.

Он стал главой Национального института стратегических исследований КР в августе 2018 года.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Ротация произошла в связи с планами мэрии по строительству новых парков, общественных пространств, тротуаров и велодорожек на 2020 год.

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Вице-мэр Рыспек Сарпашев назначен директором МП «Тазалык». Известно, что он сам обратился с просьбой перевести его в муниципальное предприятие по личным обстоятельствам.

Вице-мэром по ЖКХ назначен Мирлан Амантуров, который руководил Бишкекасфальтсервисом.

На его место назначен Айдар Апсеметов, ранее он был заведующим проектно-техническим отделом управления капстроительства мэрии.

Таалай Казакбаев, возглавлявший «Тазалык», вернулся на должность заместителя директора предприятия.

О кадровых перестановках с 30 сентября по 4 октября читайте здесь.
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