Депутат от СДПК два года скрывал от налоговой доли в двух компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Абтандил Кулбараков скрыл в своих налоговых декларациях сведения о наличии бизнеса. Об этом сообщает Factcheck.kg со ссылкой на сайт «Декларатор».

Ранее СМИ разоблачили спикера ЖК Дастанбека Джумабекова, который три года скрывал бизнес жены.

Отмечается, что как минимум за два года (в декларациях о доходах и имуществе за 2015-й и 2016-й) Абтандил Кулбараков не указал доли владения в двух компаниях — «АБЭ-бантс» и «Ай-Паша», а также в благотворительных фондах.

«Доходы нардепа составляли 702 тысячи сомов в 2015 году и сразу 16 млн 262 тысячи — в 2016-м. Декларации за 2017 год в базе данных Налоговой службы нет», — подчеркивает сайт.

Согласно отчетам, у Кулбаракова якобы нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности.

Однако, согласно базе данных Минюста и других государственных органов, он в настоящий момент является соучредителем в ОсОО «АБЭ-бантс» (ABE-bants). Компания зарегистрирована в Бишкеке 17 декабря 2012-го. Основной вид деятельности — добыча природных драгоценных и полудрагоценных камней. Помимо Кулбаракова, у фирмы еще двое совладельцев — Орозбеков Барчынбек Орозбекович и Мамбеталиева Фарида Асанбековна. За 2013-2018 годы эта компания выплатила в бюджет налогов и платежей всего на 120 сомов — за выдачу дубликата свидетельства о регистрации.

Кулбараков, согласно открытым государственным базам данных, также продолжал во время депутатства числиться соучредителем в ОсОО «Ай-Паша». Только на днях (16 июля 2019-го) он перерегистрировал эту фирму на своего сына Кулбаракова Арслана Абтандиловича. Еще двое соучредителей, по всей видимости, иностранцы — Жин Тайчэн и Юань Яньлон. Основной вид деятельности компании — прочая деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники. За 2018 год эта организация выплатила в бюджет налогов и платежей на общую сумму 48 тысяч сомов. В предыдущие годы она, согласно данным Минфина, налоги не платила.

Помимо коммерческих компаний, у Кулбаракова есть общественный благотворительный фонд имени Кулбаракова Абтандила Илдузовича и ОФ «Жумгалым». В обоих фондах депутат является единственным учредителем. Находятся они в Бишкеке.