Сооронбай Жээнбеков назвал встречу с президентом Таджикистана исторической

Главы Кыргызстана и Таджикистана впервые с обретения независимости провели встречу на приграничной территории. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

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«Два братских народа Кыргызстана и Таджикистана издревле жили и сегодня живут в мире и согласии», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков на встрече с Эмомали Рахмоном в Исфаре в рамках краткосрочного рабочего визита.

Он отметил, что рассматривает сегодняшнюю встречу как историческую.

«Безусловно, наша встреча заложит солидную основу для продолжения политического диалога и организации вашего официального визита в КР», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он еще раз заметил, что народы двух стран связывают традиционные узы дружбы, добрососедства, историческая и культурная общность.

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«К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем», — пояснил глава Кыргызстана.

«Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам кыргызско-таджикской госграницы, следуя принципу «от простого к сложному». Убежден, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия», — добавил он.

Фото пресс-службы президента Кыргызстана

По завершении встречи в Исфаре президенты прибудут в Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область). Переговоры продолжатся завтра. Главы государств обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.