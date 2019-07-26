23:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (140)

Сооронбай Жээнбеков назвал встречу с президентом Таджикистана исторической

Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Главы Кыргызстана и Таджикистана впервые с обретения независимости провели встречу на приграничной территории. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Читайте по теме
Конфликт на границе с Таджикистаном. Когда и из-за чего происходили стычки

«Два братских народа Кыргызстана и Таджикистана издревле жили и сегодня живут в мире и согласии», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков на встрече с Эмомали Рахмоном в Исфаре в рамках краткосрочного рабочего визита.

Он отметил, что рассматривает сегодняшнюю встречу как историческую.

«Безусловно, наша встреча заложит солидную основу для продолжения политического диалога и организации вашего официального визита в КР», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он еще раз заметил, что народы двух стран связывают традиционные узы дружбы, добрососедства, историческая и культурная общность.

Читайте по теме
Президенты Кыргызстана и Таджикистана за устранение приграничных проблем

«К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем», — пояснил глава Кыргызстана.

«Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам кыргызско-таджикской госграницы, следуя принципу «от простого к сложному». Убежден, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия», — добавил он.

пресс-службы президента Кыргызстана
Фото пресс-службы президента Кыргызстана

По завершении встречи в Исфаре президенты прибудут в Чолпон-Ату (Иссык-Кульская область). Переговоры продолжатся завтра. Главы государств обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.
Ссылка:
просмотров: 4297
Версия для печати
Материалы по теме
Баткенцы попросили президента в первую очередь решить проблему с границей
В Бишкеке проходит Форум лидеров молодежи Кыргызстана и России
Президенты Кыргызстана и Таджикистана за устранение приграничных проблем
Президенты Кыргызстана и Таджикистана сегодня встретились на границе
Президент Кыргызстана встретился с жителями Баткенской области в селе Ак-Сай
Президент провел совещание по вопросам пограничной безопасности
Серый импорт. В таможне Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане
Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Евразийский фонд стабилизации продолжит поддерживать проекты в Кыргызстане
Время и место встречи глав Кыргызстана и Таджикистана пока уточняют
Популярные новости
Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от&nbsp;налоговиков бизнес жены Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от налоговиков бизнес жены
В&nbsp;Кыргызстане новый председатель Государственной налоговой службы В Кыргызстане новый председатель Государственной налоговой службы
Президент Кыргызстана встретился с&nbsp;жителями Баткенской области в&nbsp;селе Ак-Сай Президент Кыргызстана встретился с жителями Баткенской области в селе Ак-Сай
Стала известна дата визита президента Кыргызстана в&nbsp;Таджикистан Стала известна дата визита президента Кыргызстана в Таджикистан
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!