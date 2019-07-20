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Власть

Правительство Кыргызстана решает, как подключить регионы к интернету

Под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова состоялось заседание республиканского штаба по координации исполнения дорожной карты по реализации концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Правительство требует, чтобы каждое государственное учреждение, предоставляющее услуги на районном и городском уровнях, было подключено к интернету. «Если каждые айыл окмоту, школа, почтовое отделение, медицинское учреждение не будут подключены к Сети, то и граждане не получат пользы от цифровизации государственных услуг», — сказал Кубатбек Боронов.

Он поручил представителям местных органов власти совместно с ОАО «Кыргызтелеком» проработать вопросы обеспечения регионов интернетом.

По итогам заседания государственным органам и органам местного самоуправления поручено ускорить внедрение и применение информационной системы электронного документооборота ЭДО INFODOCS, e-Kyzmat, «Электронный нотариат», «Розыск», «Электронная регистрация юридических лиц», «Электронный патент», усилить работу по внедрению проектов «Школьная медицина — IT-поликлиника» и «Умная школа».

Кроме того, поручено приступить к подготовке дорожной инфраструктуры для установки и внедрения второго этапа проекта «Безопасный город», а также начать информационно-разъяснительную работу в регионах по вопросу реализации второго этапа проекта «Безопасный город».

В настоящее время ОАО «Кыргызтелеком» подключило к интернету 556 общеобразовательных учреждений, 288 айыл окмоту, 580 медицинских учреждений.

До конца года «Кыргызтелеком» планирует подключить дополнительно 104 сельских общеобразовательных учреждения, 102 айыл окмоту, 600 медицинских учреждений, 700 почтовых отделений связи.
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