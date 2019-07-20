Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Олег Панкратов назначен советником президента Кыргызстана.

Олег Панкратов родился 1 января 1969 года. Окончил Педагогический институт по специальности «физика, информатика и вычислительная техника»; КГНУ — «юриспруденция».

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1999-2006 — председатель ОО «Союз предпринимателей»;

2010 — член Конституционного совещания КР;

2010-2013 — заместитель министра экономического регулирования КР;

2013-2015 — советник премьер-министра КР, эксперт по вопросам ТС и ЕАЭС;

2015-2017 — министр экономики, вице-премьер-министр КР;

2018-2019 — министр экономики.

Эмиль Акматов стал и. о. председателя правления ОАО «Кыргызтелеком».

Прежний председатель Эшмамбет Аматов назначен 30 мая 2019 года.

Эмиль Акматов ранее занимал должность коммерческого директора «Кыргызтелекома». В мае 2018-го он вошел в новый состав правления компании после того, как приступивший к должности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил всех членов предыдущего правления.

Утверждены главы трех айыл окмоту.

ЦИК утвердил глав трех айыл окмоту Кочкорского, Кара-Суйского и Баткенского районов.

Суйундук Табылдиев избран главой Кара-Суйского айыл окмоту Кочкорского района Нарынской области.

Нодир Хосилов избран главой Нариманского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

Кубанычбек Нурматов избран главой Ак-Татырского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области.

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