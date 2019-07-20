В городе Ош новый Центр обслуживания населения. Сооронбаю Жээнбекову понравился

Президент Кыргызстана накануне посетил новый Центр обслуживания населения в Оше.

Глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов проинформировал Сооронбая Жээнбекова о том, что работа ЦОНа осуществляется по новому формату — предоставляются паспортные услуги и частично услуги ЗАГС.

Новый ЦОН ежедневно сможет обслуживать до тысячи человек. Все услуги в нем предоставляются в автоматизированном режиме.

Фото пресс-службы президента

Президент страны с удовлетворением отметил, что открытие нового центра позволит значительно снизить нагрузку и создать комфортные условия для местных жителей при получении государственных услуг.

Он подчеркнул необходимость обеспечения максимальной оперативности и прозрачности при работе с запросами населения. Глава государства отметил особую важность ускорения и завершения всех запланированных мероприятий в рамках цифровой трансформации страны в ранее установленные сроки.