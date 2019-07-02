Принципиальных препятствий для судебной реформы нет. Так считает президент

Президент Сооронбай Жээнбеков напомнил сегодня на совещании, что построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы — это то обязательство, которое взяли на себя власти перед обществом.

Глава государства отметил, что проведение судебно-правовой реформы было вызвано тем, что вопросы искоренения коррупционных проявлений не были решены. Он обозначил проблемы и подчеркнул необходимость активизации мер по ускорению хода проводимой реформы.

«Правоприменители не переходят на новый формат работы и, опасаясь допущения ошибок, не используют нововведения. Отдельные ответственные лица не понимают концепции реформы, своевременно не смогли довести ее до подчиненных. К сожалению, некоторые руководители правоохранительных органов сами до конца не понимают ее основные направления», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент обратил внимание на опасения общественности, что внедрение судебно-правовой реформы в стране может остаться лишь на бумаге.

«В прошлом году в декабре вы все отчитывались, что запланированные мероприятия будут завершены в срок, а проведение всех тендеров, оснащение оборудованием на местах, внедрение ЕРПП и ЕРН, обеспечение интернет-связью будет осуществлено вовремя», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Но работа по реестрам, цифровизации, техническому обеспечению и тендерам хромает. Сооронбай Жээнбеков

Президент также подчеркнул, что не завершена работа по устранению коллизий в новом законодательстве. «Мне известно, что отдельные лица через законодательные инициативы пытаются вернуть старую практику. Мы не должны допустить этого», — добавил он.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения своевременного финансирования всех организационных мероприятий, эффективного использования выделяемых средств, четкого планирования на ближайшую перспективу.

«Есть случаи задержки финансирования, отсутствует план мероприятий по реформе. Но если брать в общем, то реальных проблем не так много. Для их решения нужны дополнительные усилия, принципиальных препятствий нет. Но вы не думайте, что обойдетесь только отчетами», — заключил Сооронбай Жээнбеков.

Пока эта реформа не будет доведена до конца, пока граждане на себе не почувствуют ее результатов — я не дам вам покоя. Реформа крайне важна для страны. Сооронбай Жээнбеков

На совещании члены экспертной рабочей группы Гульмира Маматкеримова, Лейла Сыдыкова, Тахмина Ашуралиева, Богатырь Сапарбаев представили информацию об итогах мониторинга деятельности задействованных государственных органов на местах по исполнению мероприятий судебно-правовой реформы за первое полугодие 2019 года.

Ими, в частности, отмечались недоработки в следующем: ослабление организационных мер со стороны государственных органов, включая обучение правоприменителей и руководителей государственных органов, закупки некачественного оборудования по спецификации ГКИТиС (компьютеров, видеокамер для кабинетов следователей), низкие темпы создания системы пробации, необходимость привлечения помощи со стороны доноров на мероприятия судебно-правовой реформы.

По итогам совещания, задействованным государственным структурам даны соответствующие протокольные рекомендации и поручения по ускорению хода судебно-правовой реформы в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков также поручил правительству КР в оперативном порядке разработать дорожную карту и обеспечить ее дальнейшее исполнение.

Следующее аналогичное совещание планируется провести в октябре 2019 года.

Напомним, с 1 января 2019-го в силу вступили новые пять кодексов и два закона, предусматривающие внедрение новых институтов, цифровизацию следственного кабинета и залов судебных заседаний.

В этой связи по инициативе Сооронбая Жээнбекова и в целях мониторинга эффективного проведения мероприятий судебно-правовой реформы была создана и действует специальная экспертная рабочая группа.