В мэрии Бишкека назвали три варианта решения вопроса со школой от «Газпрома»

В БГК продолжается обсуждение, снимать ли с повестки дня вопрос передачи школы «Газпрома» в оперативное управление. Сегодня мэрия обратилась в БГК с письмом об отзыве своего постановления.

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Мэр Бишкека Азиз Суракматов отметил, что сегодня перед мэрией стоит вопрос запуска школы — до начала учебного года осталось менее двух месяцев, но в бюджете нет средств на ее содержание.

«Поэтому данный вопрос мы по предложению «Газпрома» вынесли на сессию. Но вы наш проект не стали рассматривать, поэтому мы сняли его. Получается, что мы просто соблюли формальность», — отметил он.

Азиз Суракматов отметил, что существует только три варианта решения вопроса:

— финансирование за счет городского бюджета;

— передача в оперативное управление «Газпрому» и 25 процентов учеников (из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и отличники учебы) будут обучаться на льготной основе;

— передать школу государству, но тогда она не будет муниципальной.

Напомним, «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Фракция СДПК предложила внести вопрос в повестку дня очередной сессии. После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. После решили продолжить обсуждение вопроса сегодня, 2 июля. Однако в начале заседания вице-мэр Азиз Алымкулов сообщил, что мэрия отзывает свой проект постановления.