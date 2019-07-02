В БГК не могут решить, снимать ли с повестки дня вопрос о школе от «Газпрома»

Депутаты БГК обсуждают, снимать ли с повестки дня вопрос о передаче школы «Газпрома» в оперативное управление одноименному фонду. Ранее мэрия направила письмо с просьбой отозвать проект постановления.

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После внутрифракционных обсуждений депутат Валентина Лисниченко напомнила о регламенте БГК, на его основании депутаты должны вернуться к обсуждению вопроса, поскольку на имя сессии пришло письмо за подписью четверых вице-мэров.

Она также отметила, что в пятницу депутаты приняли за основу проект постановления.

Депутат Таалайбек Сагынов отметил, что сессия является коллегиальным органом, и не совсем правильно, что вопросы обсуждают и решаются кулуарно.

«С другой стороны, если мы отзовем вопрос, кто будет содержать школу? Муниципалитет? На бюджетной комиссии вопрос не ставили. Найдет ли мэрия на это деньги? Мы, к сожалению, опускаем главный вопрос — 1 сентября социально значимый объект должен работать», — сказал он, отметив, что не надо продавливать вопрос.

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Куванычбек Конгантиев отметил, что депутаты не заканчивали рассмотрение данного вопроса и переходить к нему заново — нет смысла. Вернувшись к обсуждению вопроса, БГК нарушит процедуры. По его мнению, это все делается для того, чтобы обращение СДПК сессия могла принять.

Напомним, что «Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.

Фракция СДПК предложила внести вопрос в повестку дня очередной сессии. После долгих обсуждений коалиция большинства предложила проект постановления о передаче. Однако мэр Азиз Суракматов отметил, что есть проект мэрии, в котором конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. Сегодня депутаты вернулись к обсуждению вопроса. Однако в начале заседания вице-мэр Азиз Алымкулов сообщил, что мэрия отозвала свой проект постановления о передаче школы «Газпрома».