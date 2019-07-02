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Власть

Президент выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Иркутской области

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает отдел информационной политики главы государства. 

«С глубоким сопереживанием воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате наводнения в Иркутской области. Прошу передать слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме. 

Напомним, что в результате образовавшегося паводка в Иркутской области 12 человек погибло, 9 пропало без вести. Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий наводнения. Установлено, что пострадало более 750 жителей области, из них госпитализировано 153 человека.
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