Генпрокурор: Решение по модернизации ТЭЦ Бишкека принимал Сапар Исаков

ТЭЦ Бишкека можно было модернизировать на 90 процентов за $50 миллионов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, решение по модернизации принималось премьер-министром Сапаром Исаковым. Он же давал поручения, где покупать оборудование.

«Столичную ТЭЦ можно было модернизировать на 90 процентов за $50 миллионов. Но на это потратили $386 миллионов. По проекту отсутствовали тщательные расчеты и параметры», — сказал Откурбек Джамшитов.

Он добавил, что обвиняемые сейчас пытаются выдать себя за героев, будто они предотвратили катастрофу.

«Это можно расценить как популизм. Если бы модернизацию провели качественно, то аварии бы не произошло. Да и как они могут объяснить, что два блока за $386 миллионов не смогли обеспечить теплом горожан», — отметил генпрокурор.

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также депутат парламента, бывший глава Минэнерго Осмонбек Артыкбаев.

Помимо них, на скамье подсудимых — бывшие топ-менеджеры энергосектора и экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.