Казахстанское чудо. Как соседи спасали сайгаков от браконьеров

В соседнем Казахстане сайгаков не только спасли от вымирания, но преумножили их численность, которая перевалила за отметку в 2,5 миллиона голов. Стремительный рост популяции, который назвали «казахстанским чудом» привел к неожиданным проблемам. Но обо всем по порядку. История спасения животных опубликована на сайте Организации Объединенных Наций.

В девяностые годы стала сильно сокращаться численность сайгаков. Особенно самцов-рогачей безжалостно убивали браконьеры, чтобы заполучить их рога, которые затем продавали в соседний Китай, где их использовали для приготовления лекарств.

Отметим, что 98 процентов популяции обитает на территории Казахстана. И в 2023 году их оставалось 21 тысяча голов. Спустя еще 15 лет их оставались буквально единицы.

Но в 2018 году в Карагандинской области произошло вооруженное нападение на двух инспекторов «Охотзоопрома», один из которых Ерлан Нургалиев, защищая сайгаков, скончался от полученных огнестрельных ранений в больнице. Браконьеры, как выяснилось позже, оставив раненых инспекторов на морозе, продолжили охоту.

Смерть Нургалиева тогда вызвала огромный резонанс, после чего властями было ужесточено наказание за нападение на инспекторов. Этот вид преступлений перешел в Уголовный кодекс. Был наложен запрет на отстрел сайгаков на правительственном уровне. А еще были улучшены условия труда и техническое оснащение инспекторов, работающих в национальных парках и природоохранных территориях.

Устаревшие, разваливающиеся ВАЗы, на которых инспекторы не могли угнаться за браконьерскими джипами, заменили вездеходными авто. Стало обязательным обеспечение персонала специальным обмундированием и средствами связи. Помимо этого, на помощь инспекторам и экологам пришли новые технологии. Так, для видеонаблюдения сегодня на охраняемых территориях используются специальные дроны и малая авиация. Это позволяет вести круглосуточный мониторинг, а в случае ЧП оперативно принимать меры. Зарплату инспекторам подняли на 100 процентов.

Все эти шаги дали тот результат, который сегодня называется «казахстанским прецедентом». Так, спустя пять лет, в 2023 году сайгаков стало уже 1,9 миллиона. По прогнозам Министерства экологии и природных ресурсов, в этом году их численность может достигнуть 2,6 миллиона голов.

А теперь о вышеупомянутых неожиданных последствиях увеличения численности сайгаков. Фермеры жалуются на то, что дикие животные вредят посевам, вытаптывают пастбища и сенокосные поля. Жители поселков размещают видеоролики, на которых видно, как в поисках воды сайгаки близко подходят к жилым домам. Люди требуют принять меры.

Вначале правительство приняло решение снова ввести отстрел древних антилоп путем предоставления квот. Однако специалисты выступили против, высказав опасения, что сайгак может вновь оказаться на грани исчезновения. Несмотря на это, президент Казахстана тоже во время аномального за 30 лет наводнения, которое охватило многие регионы республики, заявил о необходимости отменить отстрел сайгаков.