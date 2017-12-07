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Техноблог

Кто больше? Huawei готовит смартфон с тройной основной камерой

О выпуске необычной новинки сообщило издание nv.ua со ссылкой на блогера Эвана Бласса, известного публикациями инсайдерской информации.

По его данным, выпуск ожидается в 2018 году. Если верить рекламным материалам, которые показал Бласс, новый смартфон P-серии получит три сенсора на задней панели, которые будут снимать с разрешением 40 мегапикселей. Заявлена также поддержка гибридного пятикратного увеличения. Фронтальная камера позволит делать селфи в разрешении 24 мегапикселя. Обе камеры, традиционно для серии, выпустит Leica.

Судя по всему, фотосенсоры научат захватывать максимальное количество света даже ночью, а программное обеспечение и технологии искусственного интеллекта будут улучшать качество снимков в режиме реального времени. Подобная технология уже используется в смартфоне Huawei Mate 10 Pro.

Официальный дебют Huawei P11 может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Добавим, что первым смартфоном с тройной основной камерой вполне мог стать Vivo Xplay 7. Однако последние слухи указывают на то, что китайский производитель решил отказаться от этой идеи. Зато сканер отпечатков пальцев в нем будет встроен в экран.

В качестве подтверждения информации Эван Бласс приводит рекламные постеры одного из креативных агентств. Интересно, что вскоре после этого Бласс заявил, что изображения удалены из источника.
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