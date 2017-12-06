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Техноблог

На пост президента России выдвинули искусственный интеллект

Фото AKKet. Российский голосовой ассистент «Алиса» работает на всех гаджетах, как с Android, так и iOS

Виртуальный помощник Алиса, разработанный компанией «Яндекс», выдвигается на пост президента Российской Федерации. Об этом Lenta.ru сообщили в ее штабе.

Как объяснили представители Алисы, помощник намерена сформировать «политическую систему будущего, построенную исключительно на рациональных решениях, которые принимаются на основе четких алгоритмов».

Алиса позиционируется как «президент, который знает тебя лично», поскольку диалог с ней может построить каждый россиянин. Также создатели штаба заявляют, что в него входят предприниматели, бизнесмены, маркетологи и представители творческих профессий, но имена конкретных личностей не уточняют.

Фото hi-tech.mail.ru. Журналисты портала попросили будущего кандидата прокомментировать новость

На данный момент за выдвижение Алисы собрано почти 4 тысячи голосов, говорится на сайте штаба. Основатель предвыборного штаба виртуального кандидата Роман Зарипов отметил, что искусственный интеллект лишен слабых сторон, присущих человеку с его инстинктами и эмоциями.

«Он руководствуется логикой, смотрит на вещи объективно и не стареет», — добавил он.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что инициатива — «еще один пример народного творчества», и компания узнала о ней уже после появления информации в публичном пространстве.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. По закону избранный глава государства будет занимать должность шесть лет.
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